Перемирие в Газе вступило в силу

Перемирие в секторе Газа вступило в силу сегодня утром. Планируется, что оно продлится в течение четырех дней.

В секторе Газа начали действовать согласованные ранее договоренности о прекращении огня между радикалами ХАМАС и Армией обороны Израиля. Информацию распространил телеканал Al Hadath.

Отсчет перемирия ведется с 7.00 утра (8.00 мск). Судя по кадрам трансляции из города Газа, в административном центре сектора все спокойно.

Со стороны Израиля о вступлении перемирия в силу сообщило издание The Times of Israel.

Как стороны договорились о прекращении огня?

Напомним, соглашение о прекращении огня было достигнуто ХАМАС и израильскими властями при посредничестве Катара. Предполагается, что оно будет продолжаться в течение четырех дней.

Что будут делать ЦАХАЛ и боевики во время перемирия?

В ЦАХАЛ заявили, что во время перемирия военные не будут покидать занятые ранее позиции в секторе Газа. Передышку в боевых действиях они используют для подготовки следующих этапов операции против ХАМАС.

В радикальной организации "Исламский джихад" также сообщили о поддержании боеготовности на время перемирия. В группировке высказались и о возможности продления действующего перемирия либо достижения новых договоренностей – по словам ее представителя, это будет зависеть от поведения Израиля.

В рамках перемирия:

будут освобождены израильские заложники – первую группу из женщин и детей боевики отпустят сегодня в 17:00 мск,

израильская сторона выпустит 39 палестинских заключенных;

в сектор будет поступать гуманитарная помощь – через КПП "Рафах" на египетской границе.