Что такое Организации освобождения Палестины?

Государство Палестина (Палестинская национальная администрация) своим появлением обязана ООП - Организации освобождения Палестины и ее лидеру, в определенный момент решившему отказаться от вооруженной борьбы в пользу дипломатического урегулирования. Что такое организация освобождения Палестины - рассказываем в этом материале.

До 1964 года у палестинцев не было единой организации, представлявшей их интересы на международном уровне.

Что было до ООП

1948 год как для Израиля, так и для Палестины стал переломным: первый получил возможность создать собственное независимое государство, вторая отказавшись от такой возможности, выбрала путь военного противостояния. В этом году начинается Первая Арабо-Израильская война, в результате которой почти 800 тыс. палестинцев вынуждены были уйти из своих домов. Это событие вошло в историю как накба - катастрофа или исход арабских жителей Палестины.

Тысячи переселенцев отправились в соседние страны - Ливан, Иорданию и Египет. В каждой из этих стран, предоставивших убежище для палестинцев, возникают определенные группировки, частично представляющие интересы арабского народа. Однако как таковой единой организации, которая могла бы говорить от имени всех палестинцев, как тех, что проживали непосредственно на территории Палестины, так и тех, кто обосновался в лагерях для беженцев в принимающих странах, не было.

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Первый саммит Лиги арабских государств

Египет, как один из непримиримых соперников Государства Израиль в 1950-1960-х годах, руководил политической и военной борьбой против Тель-Авива. В начале 1964 года, через 16 лет после того, как началась острая фаза конфликта с Израилем, в Каире проходит Первый саммит Лиги арабских государств, созданной, как и ООН, в 1945. На этом саммите участники ЛАГ (по большей части Египет) инициировали создание единой централизованной организации, представляющей народ Палестины - Организации освобождения Палестины. Законодательным органом ООП стал Палестинский национальный совет.

Структура ООП

Организация освобождения Палестины представлена:

Палестинским национальным советом. Это высшее руководство ООП. ПНС определяет политику, избирает Исполнительный комитет и принимает решения по членству в организации.

Исполнительным комитетом. Комитет решает текущие задачи, занимается формированием бюджета, а также представляет организацию на международном уровне.

Центральным советом. Совет представлен 124 членами и служит посредником между ПНС и Исполнительным комитетом.

Армией освобождения Палестины, которая была создана в 1964 году.

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Какие палестинские группировки объединила ООП?

Список палестинских организаций, которые на сегодняшний день объединяет ООП:

ФАТХ - доминирующая фракция под эгидой ООП

Народный фронт освобождения Палестины - военизированная марксистская группировка

Демократический фронт освобождения Палестины - леворадикальная фракция, отделившаяся от НФОП

Палестинская народная партия - левая палестинская партия, образовавшаяся в 1982 году

Палестинский фронт освобождения - радикальная палестинская организация, в ряде стран признанная террористической.

Арабский освободительный фронт - партия-последователь иракской партии БААС Саддама Хуссейна.

Ас-Саика - некогда вторая по численности палестинская организация после ФАТХ, аффилированная с сирийским правительством.

Палестинский демократический союз - небольшая политическая партия, возникшая при расколе ДФОА.

Палестинский фронт народной борьбы - левонационалистическая фракция, возникшая на Западном берегу в конце 1960х годов.

Палестинский арабский фронт - националистическая фракция, изначально аффилированная с АОФ, а затем сблизившаяся с ФАТХ.

В целом каждая из групп, входящих в ООП, независима, при этом все они в большей или меньшей степени остаются в составе единой организации.

Штаб-квартиры ООП

За всю историю существования ООП действовала с четырех территорий:

C момента основания в 1964 году первой штаб-квартирой ООП стала Иордания. В 1970-1971 годах, после ”Черного сентября” в Иордании, ООП перебазировалась в Ливан. В Ливане Организация освобождения Палестины оставалась до 1982 года - до вторжения Израиля в страну. С 1982 года по 1993 годы штаб-квартира ООП находился в Тунисе. После заключения соглашения ”Осло” в 1993 году ООП обосновалась на территории Западного берега в городе Эль-Бира.

Первый председатель ООП

Первым лидером ООП стал Ахмад Шукейри. До того как возглавить палестинскую организацию, он занимал должность посла Саудовской Аравии в ООН. В 1964 Шукейри был поддержан президентом Египта, Абделем Насером, и назначен руководителем ООП. После Шестидневной войны Шукейри ушел в отставку.

Кто такой Ясир Арафат

C 1968 года основная фракция в ООП - это ФАТХ, в следующем году лидер ФАТХ, Ясир Арафат, стал лидером ООП. До этого фактически ООП контролировалась Египтом.

В 1974 году, после Войны Судного дня, Арафат начал выступать за признание ООП мировым сообществом в качестве легитимного представителя палестинцев. В том же году ЛАГ признала ООП и обеспечила полное членство в организации. Через месяц Арафат стал первым лидером негосударственного объединения, который выступил на ГА ООН. В том же году ООП получила статус наблюдателя в ООН.

В апреле 1993 года Арафат, до этого непримиримый враг Израиля и сторонник создания независимой Палестины, будучи ослабленным после поддержки Ирака в ходе Войны в Персидском заливе (многие арабские государства-доноры организации сократили финансовую помощь) решается на смягчение позиции в отношении Израиля. Было подписано соглашение ”Осло”, по итогам которого появилась Палестинская национальная автономия. В следующем году Ясир Арафат был награжден Нобелевской премией мира за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке.

В 1969 году Арафат возглавил ПНА. К моменту своей смерти в 2004 году он руководил ООП, ПНА, фракцию ФАТХ, а также контролировал Палестинские силы нацбезопасности.

После смерти Арафата в 2004 году и по сей день руководит ООП (а также ФАТХ и ПНА) Махмуд Аббас.