Чем закончится первый этап перемирия в Газе?

Израиль и США добиваются от ХАМАС продления перемирия и освобождения оставшихся заложников, чтобы начать после этого переговоры о полном прекращении боевых действий, однако ХАМАС это пока неинтересно.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС может возобновить боевые действия с Израилем в секторе Газа – поводом для этого могут послужить сроки объявленного перемирия, которые истекают в субботу, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

"Вооруженное крыло группировки назначило новых командиров и приступило к составлению планов расположения бойцов на случай возобновления боевых действий, заявили арабские чиновники, поддерживающие контакт с ХАМАС"

- WSJ

Помимо возобновления военной подготовки новых бойцов, группировка начала восстанавливать сеть подземных тоннелей, поврежденных бомбардировками ВВС Израиля, а также готовит новые взрывные устройства из неразорвавшихся боеприпасов.

Как полагают аналитики издания, если анклав восстановят за счет иностранных капиталов, группировка будет вынуждена отказаться от непосредственного управления Газой, однако ее сторонники жесткой линии хотят продолжить оказывать влияние на регион, уточнили представители разведки одной арабской страны и один из членов ХАМАС.

Мнения внутри группировки настолько противоречивы, что руководство ХАМАС, базирующееся в Дохе, готово разорвать отношения с членами группировки в Газе, отмечают собеседники WSJ.

Данные о перегруппировке и наращивании сил в ХАМАС уже известны в ЦАХАЛ, однако там полагают, что предыдущие военные действия сильно ослабили палестинских радикалов.

Сейчас Израиль и США добиваются от ХАМАС продления перемирия и освобождения оставшихся заложников, ожидается, что на его втором этапе начнутся сложные переговоры о постоянном прекращении боевых действий, однако ХАМАС не проявляет к этому никакого интереса.

Война или мир в секторе Газа

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что бои в секторе Газа с высокой вероятностью возобновятся по завершении первого этапа перемирия.

"Израиль, видимо, запланировал после того, как получит всех своих граждан, удерживавшихся в секторе Газа (живыми или мертвыми), нанести максимальный урон ХАМАС, лишить организацию власти в Газе и обеспечить полный контроль над этой территорией для того, чтобы затем началась реализация плана президента США Дональда Трампа. Поэтому вероятность возобновления военных действий велика", - прежде всего сказал он.

Переход ко второму этапу согласованного ранее плана перемирия пока не представляется реальным. Второй этап требует вывода израильских войск из сектора Газа, а правительство Биньямина Нетаньяху не намерено этого делать. "Это прямо противоречит планам Израиля по борьбе с ХАМАС до победного и установлению полного контроля над сектором Газа. Намерения Нетаньяху усиливает позиция Дональда Трампа, которая сейчас полностью произраильская", - подчеркнул Турал Керимов.

"Скорее всего, уже в ближайшее время мы увидим нарушения соглашения о прекращении огня, возобновление боевых действий. Как они будут дальше развиваться, мы не можем сейчас прогнозировать, так как не совсем пока ясно, по какому пути пойдут Нетаньяху и Трамп. В целом, вопрос продолжения режима прекращения огня полностью зависит от воли правительства и премьер-министра Израиля. Если Нетаньяху решит, что сейчас лучше переключиться на Иран (что в данный момент маловероятно, но не исключено), может быть, в секторе Газа какое-то время продолжится затишье", - продолжил востоковед.

"В любом случае палестинская ситуация не исчерпана, перемирие не является решением конфликта. Пока это решение не найдено. Возможно, Израиль постарается в одностороннем порядке навязать свой вариант, когда палестинцев принуждают уехать или смириться с израильской властью в секторе Газа, а ХАМАС получает такой ущерб, что не может восстановиться в былом качестве. Сил, чтобы препятствовать Израилю и США в их планах, нет. При этом ХАМАС нет сейчас смысла воевать, его цель – вывод израильских сил из Газы и начало восстановления сектора силами тех стран, которые готовы в этом участвовать", - заключил Турал Керимов.