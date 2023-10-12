Израиль и Палестина: окончит ли войну создание двунационального государства?

Почти два месяца продолжается очередной виток конфликта на Ближнем Востоке, уже приведший к колоссальным жертвам с обеих сторон - жизни десятков тысяч мирных граждан стали разменной монетой в войне на Земле обетованной.

Фактически мирные палестинцы и израильтяне вынуждены страдать от ошибок и действий Тель-Авива и ХАМАС. Выход из этой ситуации есть, но доживет ли мир до этого времени?

Вопрос по созданию для палестинцев своего отдельного государства актуален как никогда. В предыдущие годы на Ближнем Востоке тоже вспыхивали очаги насилия, мировая общественность достаточно вяло проявляла озабоченность, и этим, как правило, все заканчивалось, то сегодня ситуация совсем иная, гораздо более острая.

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Напомним, независимость Палестины признали 138 стран-членов ООН. Ранее и в последнее время ряд арабских стран, а также Иран, Турция и Россия неоднократно выступали с поддержкой идеи создания независимого Палестинского государства по принципу two-state solution ("Два государства для двух народов"). Все ли так гладко с этим решением, как кажется с виду?

С одной стороны, нельзя не признать, что с созданием государства Палестина решатся некоторые проблемы, из-за которых на протяжении многих лет и тлеет конфликт.

Однако, с другой стороны, возникнут и новые, не менее серьезные вопросы:

Как будет выглядеть новое государство территориально?

Кто им будет руководить?

Насколько это будет жизнеспособная структура?

Нельзя исключать и того, что новое государство может оказаться марионеткой в руках более крупных игроков - Ирана, Саудовской Аравии, Турции или Китая. И в таком случае достижение Палестиной независимости не избавит регион от кровопролития.

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Но есть еще один путь помирить Израиль и Палестину. В свое время лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи выдвинул идею по решению палестино-израильского конфликта путем создания арабо-еврейского государства Изратина. В своей "Белой книге" он, к примеру, указывал, что создание двух отдельных государств не просто не решит проблему, а значительно ее усугубит.

"Те, кто призывает к разделу Палестины, либо несведущи в истории и демографии региона, либо хотят избавиться от проблемы, переложив ее на плечи евреев и палестинцев. Может показаться, что таким образом можно решить проблему, но на самом деле это лишь заложит основу для нового конфликта"

– Муаммар Каддафи

Учитывая спорный характер всех территорий, а также исторические и национальные обиды, скопившиеся с 1947 года по сегодняшний день, два национальных государства будут обречены на постоянные войны. И решение конфликта по принципу "Два государства для двух народов" может заложить базу для нового конфликта на долгие годы.

Концепция разделения государства не примирила арабов и евреев и оставит их жить в состоянии вечной войны. Искомый компромисс можно найти в создании полноценного двунационального государства с равными правами и возможностями для арабов и евреев, с программами сглаживанию неравенства и отказом от любых форм национальной ненависти.

Идеи Каддафи по созданию двунационального государства сегодня могут звучать утопично, и такое развитие событий не представляется возможным. Однако нельзя исключать, что в будущем стороны образумятся и вернутся к попытке мирно жить в одной стране.