Азербайджан на ОИС: нужно не допустить новой эскалации в Газе

Азербайджан приветствует достигнутое в январе соглашение о прекращении огня в Газе и выступает за недопущение нового витка эскалации. Принципы неприменения силы должны быть в приоритете, заявил Байрамов на заседании ОИС.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании Совета глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Саудовской Аравии.

Министр выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа, которую характеризуют гуманитарный кризис, массовая гибель невинных людей, разрушение инфраструктуры, нехватка продовольствия и воды. Он указал на неприемлемость применения силы, которое привело к гибели мирных жителей и отметил, что в соответствии с международным правом приоритетными должны быть принципы суверенитета, территориальной целостности и недопустимости применения силы.

Азербайджан позитивно оценивает достигнутое в январе прекращение огня, при этом важно не допустить действий, которые могли бы привести к нарушению режима прекращения огня и эскалации в нынешней сложной ситуации. Министр обозначил важность режима прекращения огня как начала устойчивого мирного процесса, основанного на международном праве, включая легитимные ожидания палестинского народа.

Глава МИД АР подчеркнул, что Баку выступает за решение конфликта на основе принципа "двух государств", в соответствии с нормами и принципами международного права, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Он указал на важность усилий по оказанию гуманитарной помощи. Азербайджан, как ответственный член ОИС, а также председательствующая страна в организации в 2026 году, всегда готов оказать поддержку братскому палестинскому народу, заверил Байрамов. В этой связи, в дополнение к предыдущим годам, с 2023 года, когда началась эскалация, Азербайджан оказал помощь в размере $2 млн для улучшения гуманитарной ситуации в регионе.

Баку выступил с инициативой поддержки палестинского народа в сферах образования и здравоохранения, и в этой связи был выделен "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" 15 студентам из Палестины на 2024-2025 учебный год, кроме того, Азербайджан взял на себя обязательство построить в Наблусе школу на 600 мест, поделился министр.

Азербайджан поддерживает план восстановления и помощи Газе, выдвинутый Египтом и одобренный на саммите ЛАГ 4 марта, сообщил в выступлении Джейхун Байрамов.