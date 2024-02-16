Итальянцам рассказали о Ходжалинском геноциде

Итальянское издание KmetroO на первой полосе опубликовало статью, посвященную Ходжалинской трагедии, в которой правдиво рассказало о том, как это было и кто в этом виноват, назвав его самым тяжелым преступлением в Карабахской войне.

Karabakh: bandiera de speranza, promessa di pace ("Карабах: флаг надежды, обещание мира") – под таким заголовком в итальянской газете KmetroO вышла главная статья, в которой сообщается, что 26 февраля будет отмечаться годовщина резни, совершенной 32 года назад в азербайджанском городе Ходжалы.

Как отмечает автор публикации Ходжалинская резня стала самым тяжелым военным преступлением в Карабахской войне и одним из самых страшных – в современной европейской истории передает АЗЕРТАДЖ.

"В ту ночь были зверски убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе более 200 женщин, детей и стариков. В начале 1990-х годов, после того как Армения оккупировала Карабахский регион Азербайджана и провела этническую чистку, около 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами"

- KmetroO

Своей историей и воспоминаниями с изданием поделилась свидетельница Ходжалинской трагедии Дурдана Агаева, которая рассказала о том, что произошло той ночью и после, когда она попала в заложницы.

В минувшем году президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял над ее родным городом флаг страны, и сейчас она испытывает огромную радость и гордость, глядя на него - скоро жители ее родного Ходжалы вернутся в свой город, добавила Дурдана Агаева.