Путин посетит Турцию – СМИ

Турецкие СМИ распространили информацию о том, что Владимир Путин посетит Турцию 12 февраля. На соответствующий вопрос журналистов и Москва, и Анкара ответили, что точных гарантий главы российского государства в Турцию нет.

Турецкие СМИ проинформировали о том, что в феврале с официальным визитом прибудет глава российского государства. Была названа примерная дата – 12 февраля.

В то же время официальная Москва пока эти данные никак не комментировала. В частности, пресс-секретарь президента заявил о том, что дополнительная информация о визите будет сообщена позднее

«Мы сообщим своевременно»

– Дмитрий Песков.

Власти Турции тоже пока никак не прокомментировали дату визита, отметив, что она находится на согласовании.