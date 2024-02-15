Эрдоган: мир оставался равнодушен к оккупации Карабаха и трагедии в Ходжалы

Президент Турции напомнил о равнодушии, которое мировое сообщество проявило в отношении Ходжалинской трагедии и в целом оккупации Арменией азербайджанских территорий – Карабаха.

Международно признанные территории Азербайджана – Карабах – в течение долгого времени оставались оккупированными, и на этих оккупированных землях совершались массовые убийства, напомнил президент Турции.

Такое заявление Реджеп Тайип Эрдоган сделал на мероприятии в Сакарье.

Он указал, что одним из таких массовых убийств была Ходжалинская трагедия 1992 года. Но, подчеркнул глава государства, мировое сообщество не приняло никаких мер в связи с этими преступлениями.

На сегодняшний день, пояснил турецкий лидер, международные организации, в том числе ООН, хранят молчание по поводу событий в Сирии и секторе Газа, а также в самой Турции.

Эрдоган также указал на то, что в основе силы стран региона лежит их единство.

"Если мы – Турция, тюркские народы хотим жить на своих землях в мире и спокойствии, то наша будущая деятельность очевидна. У нас должны быть сильная оборонная промышленность и сильная армия на суше, море и в воздухе"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Трагедия в Ходжалы

Почти 32 года назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, армянские националисты вместе с наемниками совершили массовые убийства азербайджанцев, проживавших в Ходжалы. Ходжалинцы становились их жертвами не только в городе, но и при эвакуации в сторону Агдама. В общей сложности погибли 613 человек, в том числе 106 женщин и 63 ребенка. Еще 150 человек пропали без вести, 1275 ходжалинцев были взяты в плен. Всего 5379 горожан стали вынужденными переселенцами.

За февраль 2024 года в Ходжалинском районе были найдены два массовых захоронения, в которых находятся останки жертв трагедии в Ходжалы.