Эрдоган: мир оставался равнодушен к оккупации Карабаха и трагедии в Ходжалы

Международно признанные территории Азербайджана – Карабах – в течение долгого времени оставались оккупированными, и на этих оккупированных землях совершались массовые убийства, напомнил президент Турции.
Такое заявление Реджеп Тайип Эрдоган сделал на мероприятии в Сакарье.
Он указал, что одним из таких массовых убийств была Ходжалинская трагедия 1992 года. Но, подчеркнул глава государства, мировое сообщество не приняло никаких мер в связи с этими преступлениями.
На сегодняшний день, пояснил турецкий лидер, международные организации, в том числе ООН, хранят молчание по поводу событий в Сирии и секторе Газа, а также в самой Турции.
Эрдоган также указал на то, что в основе силы стран региона лежит их единство.
"Если мы – Турция, тюркские народы хотим жить на своих землях в мире и спокойствии, то наша будущая деятельность очевидна. У нас должны быть сильная оборонная промышленность и сильная армия на суше, море и в воздухе"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Трагедия в Ходжалы
Почти 32 года назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, армянские националисты вместе с наемниками совершили массовые убийства азербайджанцев, проживавших в Ходжалы. Ходжалинцы становились их жертвами не только в городе, но и при эвакуации в сторону Агдама. В общей сложности погибли 613 человек, в том числе 106 женщин и 63 ребенка. Еще 150 человек пропали без вести, 1275 ходжалинцев были взяты в плен. Всего 5379 горожан стали вынужденными переселенцами.
За февраль 2024 года в Ходжалинском районе были найдены два массовых захоронения, в которых находятся останки жертв трагедии в Ходжалы.