Омбудсмен: массовое захоронение в Ходжалы – пример бесчеловечности оккупантов

Армения продолжает скрывать факты геноцида в отношении азербайджанцев. Об этом заявила омбудсмен АР, комментируя факт нахождения очередного массового захоронения в Ходжалы.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, комментируя нахождение еще одного массового захоронения в Ходжалы, отметила, что это очередное подтверждение военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией во время Первой Карабахской войны.

Она отметила, что захоронение было найдено 21 февраля в Ходжалы при проведении земляных работ.

«Человеческие останки, первоначально найденные в ходе раскопок, которые все еще продолжаются в этом районе, в основном принадлежат женщинам и детям. То, что их руки были связаны и их убили с применением пыток, свидетельствует о политике ненависти и геноцида Армении против азербайджанцев, о преступлениях, совершенных ею против человечества»

– Сабина Алиева

Далее омбудсмен напомнила, что до сих пор неизвестна судьба около четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

«К сожалению, армянская сторона на протяжении многих лет уклоняется от предоставления нашей стране информации о пропавших без вести лицах, в том числе координат массовых захоронений»

– Сабина Алиева

В заключение она призвала все международные организации, действующие в области прав человека, не относиться к таким фактам равнодушно и предпринять шаги для привлечения к правосудию виновных в этих преступлениях против азербайджанцев на почве этнической ненависти.