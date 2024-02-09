Очередное массовое захоронение найдено в Ходжалы

Во время проведения ремонтных работ на территории Ходжалинского района было найдено масштабное количество человеческих останков. Предположительно, это жертвы Ходжалинской трагедии.

Очередное массовое захоронение было найдено на территории Ходжалинского района.

В ходе выполнения ремонтно-строительных мероприятий обнаружено множество человеческих останков и всевозможные предметы одежды.

Отмечается, что прах относится к женщинам и детям. У всех них были связаны руки и ноги.

По предварительным данным, это могли быть люди, которые погибли во время Ходжалинской трагедии.

Ходжалинская трагедия произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 году. Тогда армянские вооруженные группировки массово убивали жителей города Ходжалы.

В результате трагедии погибшими числятся 613 человек, а 150 считаются пропавшими без вести.