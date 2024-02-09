Вестник Кавказа

Очередное массовое захоронение найдено в Ходжалы

Очередное массовое захоронение найдено в Ходжалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во время проведения ремонтных работ на территории Ходжалинского района было найдено масштабное количество человеческих останков. Предположительно, это жертвы Ходжалинской трагедии.

Очередное массовое захоронение было найдено на территории Ходжалинского района.

В ходе выполнения ремонтно-строительных мероприятий обнаружено множество человеческих останков и всевозможные предметы одежды.

Отмечается, что прах относится к женщинам и детям. У всех них были связаны руки и ноги.

По предварительным данным, это могли быть люди, которые погибли во время Ходжалинской трагедии.

Ходжалинская трагедия произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 году. Тогда армянские вооруженные группировки массово убивали жителей города Ходжалы.

В результате трагедии погибшими числятся 613 человек, а 150 считаются пропавшими без вести.

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