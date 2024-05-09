Исполнителя массовых убийств в Ходжалы приговорили к 15 годам

В Баку вынесли приговор Рашиду Бегларяну. Его обвиняли в терроризме и участии в убийствах мирных жителей в Ходжалы. На суде Бегларян заявил о своем сожалении.

Суд в Баку вынес приговор 62-летнему Рашиду Бегларяну, который участвовал в массовых убийствах мирных азербайджанцев в Ходжалы в феврале 1992 года. Жертвами тех событий стали 613 мирных азербайджанцев, еще 150 человек числятся пропавшими без вести.

Его обвиняли в нарушении закона и обычаев войны, норм международного права. Кроме того, он применял пытки в отношении мирных жителей. Бегларяна также поймали за незаконное пересечение государственной границы и формирование незаконных военных группировок.

Во время судебного заседания осужденный заявил, что жалеет о своем участии. В процессе допроса преступник говорил о месте преступления, а также показал, где именно захоронены тела убитых граждан.

Прокурор требовал наказать подсудимого на 17 лет, однако его приговорили в 15 годам лишения свободы: 5 лет он проведет в тюремном заключении, а остальные 10 – в колонии строгого режима.