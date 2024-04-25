Вестник Кавказа

В Ходжалы вновь обнаружены человеческие останки

Останки жертв Ходжалинской трагедии в Аскеране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Человеческие останки были обнаружены на территории села Малыбейли в Ходжалинском районе. По факту проводится прокурорская проверка.

Фрагменты человеческих костей были найдены в Ходжалы при проведении строительных работ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре АР, отметив, что по факту начато уголовное расследование. В ведомстве уточнили, что находка была сделана на территории населенного пункта Малыбейли. 

Стоит напомнить, что ранее в этом населенном пункте были обнаружены останки восьми человек, всего на территории Ходжалы найдены останки 29 человек, девять из низ были идентифицированы.

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