В Ходжалы вновь обнаружены человеческие останки

Человеческие останки были обнаружены на территории села Малыбейли в Ходжалинском районе. По факту проводится прокурорская проверка.

Фрагменты человеческих костей были найдены в Ходжалы при проведении строительных работ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре АР, отметив, что по факту начато уголовное расследование. В ведомстве уточнили, что находка была сделана на территории населенного пункта Малыбейли.

Стоит напомнить, что ранее в этом населенном пункте были обнаружены останки восьми человек, всего на территории Ходжалы найдены останки 29 человек, девять из низ были идентифицированы.