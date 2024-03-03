Еще одно массовое захоронение нашли в Ходжалы

Останки минимум шести человек нашли в селе Малибейли в Ходжалинском районе Азербайджана. Они направлены на экспертизу, ведется разбирательство.
Новое массовое захоронение нашли в Ходжалинском районе Карабахского региона Азербайджана.
Страшная находка была сделана в селе Малибейли накануне. Останки обнаружили во время выполнения земляных работ.
На месте событий работают сотрудники Генпрокуратуры, Национальной академии наук, МККК, Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников. Прибыли в Малибейли и судмедэксперты Минздрава.
Останки переданы на экспертизу, идет разбирательство.
Как уточнили в Генпрокуратуре Азербайджана, здесь были захоронены минимум 6 человек.