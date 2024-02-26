Число найденных в захоронении в Ходжалы человеческих останков выросло до 14

В массовом захоронении в Ходжалы обнаружили еще одни человеческие останки. Криминалисты продолжают исследовать местность.
В Ходжалы продолжается расследование по факту обнаружения в центре города массового захоронения с останками людей.
Согласно сообщению, распространенному Генпрокуратурой Азербайджана, криминалисты обнаружили останки еще одного человека.
"Тем самым было установлено, что человеческие останки, захороненные в массовом захоронении, принадлежат как минимум 14 лицам (из них двое несовершеннолетние), которые подвергались бесчеловечному обращению и физическому насилию. Также было установлено, что их руки были связаны"
– пресс-служба
Специалисты осмотрели место захоронения и изъяли найденные фрагменты костей, которые в дальнейшем отправят на экспертизу.
Осмотр места происшествия продолжается.