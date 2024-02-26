Вестник Кавказа

Число найденных в захоронении в Ходжалы человеческих останков выросло до 14

Останки жертв Ходжалинской трагедии в Аскеране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В массовом захоронении в Ходжалы обнаружили еще одни человеческие останки. Криминалисты продолжают исследовать местность.

В Ходжалы продолжается расследование по факту обнаружения в центре города массового захоронения с останками людей.

Согласно сообщению, распространенному Генпрокуратурой Азербайджана, криминалисты обнаружили останки еще одного человека.

"Тем самым было установлено, что человеческие останки, захороненные в массовом захоронении, принадлежат как минимум 14 лицам (из них двое несовершеннолетние), которые подвергались бесчеловечному обращению и физическому насилию. Также было установлено, что их руки были связаны"

– пресс-служба

Специалисты осмотрели место захоронения и изъяли найденные фрагменты костей, которые в дальнейшем отправят на экспертизу.

Осмотр места происшествия продолжается.

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