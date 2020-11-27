Армянская фирма, воровавшая золото в Азербайджане, попала под санкции США

США ввели новые антироссийские санкции, под которые попала и российская компания "Геопромайнинг", которая незаконно добывала золото на месторождениях в оккупированном армянскими захватчиками азербайджанском Кельбаджарском районе.

Юридический владелец Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении, ООО "Геопромайнинг", попало под санкции США.

23 февраля 2024 года официальный Вашингтон заявил о введении нового пакета антироссийских санкций. Пакет включает более 500 физических и юридических лиц, ограничения ввели совместно министерство финансов, министерство торговли и Госдепартамент США – среди подсанкционных в нем фигурирует и владеющая армянскими активами российская горнодобывающая компания "Геопромайнинг", в составе которой числятся в том числе ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" и ООО "Геопромайнинг голд", эксплуатирующее Соткское месторождение золота, Араратская золотоизвлекательная фабрика и ЗАО "Агаракский медно-молибденовый комбинат".

Известно, что компания, принадлежащая российскому миллиардеру Роману Троценко, незаконно эксплуатировала месторождения золота в Кельбаджарском районе Азербайджана в период его оккупации.

Компания российская, и это основная причина, по которой она попала под санкции. Основная их цель - не допустить поддержки компанией российского оборонного комплекса в какой-либо форме, однако сам Троценко покинул армянские активы, чтобы эти компании не пострадали от санкционного режима, а его сын Глеб вышел из состава акционеров ООО "Геопромайнинг голд" и "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", а его сменила аффилированная с семьей Троценко гражданка РФ Светлана Ершова.