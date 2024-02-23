В Карабахе найдены останки жертв Ходжалинской трагедии

В Ходжалы нашли останки еще пяти человек. Они принадлежат как минимум десяти лицам, которые подверглись жестокому обращению и насилию. Их изъяли для проведения экспертиз и исследований.

Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана сообщила о нахождении останков еще пяти человек в массовом захоронении, которое было обнаружено в городе Ходжалы.

В надзорном органе заявили, что найденные в массовом захоронении человеческие останки принадлежат как минимум десяти лицам (двое были несовершеннолетними), которые подверглись жестокому обращению и насилию.

Отмечается, что обнаруженные фрагменты костей изъяли для проведения экспертиз и лабораторных исследований. Кроме того, были совершены другие важные процессуальные действия.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия для полного выявления человеческих останков, которые захоронены на территории. Там заключили, что предоставят общественности дополнительную информацию о результатах.

Ранее в Управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры АР началось расследование по факту нахождения массового захоронения в освобожденном городе Ходжалы. Останки были обнаружены во время земляных работ, проводимых в рамках капитальных реставрационно-строительных работ.

Армения может ускорить поиск захоронений

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, поиск жертв массовых убийств в Ходжалы и других погибших и без вести пропавших в годы Карабахской войны могли бы быть значительно упрощены при участии в поисковых работах Армении. "Недавний пример, когда по показаниям арестованного Рашида Бегларяна в Аскеране было обнаружено захоронение убитых армянскими боевиками ходжалинцев, показал, насколько эффективнее работа поисковиков идет при привлечении преступников, участвовавших в убийствах мирного населения в Карабахе и Восточном Зангезуре. В Армении по сей день живет большая часть таких людей, и они могли бы поделиться информацией о том, где следует искать тела их жертв", - сказал он.

"Армения, заявляющая о стремлении к миру с Азербайджаном, но ничего на практике для этого не делающая, вполне в состоянии организовать процесс помощи азербайджанским поисковикам. Понятно, что на территории Азербайджана военные преступники, убийцы азербайджанских граждан, будут арестованы так же, как Бегларян, но в наши дни можно анонимно и с большой точностью благодаря цифровым картам собрать показания боевиков и передать их Баку через сеть. У армянских властей точно есть сведения об участниках военных преступлений 90-х годов, некоторые из них, как Сейран Оганян, сидят в парламенте, и при должной политической воле получить у них сведения о захоронениях вполне реально. Ереван часто говорит об отсутствии доверия – ну так пусть выдаст столь важную Баку информацию, это точно поможет росту доверительности в контактах", - предложил Андрей Петров.

"Еще более серьезным шагом к установлению доверия с Баку стала бы выдача ключевых военных преступников – Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и того же Оганяна. Все они являются политическими врагами команды премьер-министра Никола Пашиняна, их структуры и сторонники по сей день занимаются расшатыванием Армении, и депортация этих уроженцев Азербайджана на фактическую родину принесет обоюдную выгоду и Еревану, и Баку. После того, как на всей территории Карабаха был восстановлен конституционный строй Азербайджана, следующим пунктом в программе "Справедливость для Ходжалы" является суд над организаторами и исполнителями массовых убийств ходжалинцев. Если Армении в самом деле нужен здоровый мир с Азербайджаном, она может доказать это отправкой Кочаряна и Саргсяна в Баку", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".