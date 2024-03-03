В Ходжалы найдены останки целой группы людей

Останки нескольких человек были обнаружены археологами во время раскопок в Ходжалы. Сегодня в городе захоронили останки семи человек.

В азербайджанском городе Ходжалы, освобожденном от оккупации, найдены человеческие останки. Об этом информирует Генпрокуратура Азербайджана.

Останки людей были обнаружены 28 марта во время восстановительных и строительных работ, проходивших возле водохранилища в местности Галадере.

"Сотрудники Генпрокуратуры были откомандированы на место происшествия и с участием сотрудников "Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии" Минздрава, Национальной академии наук Азербайджана, Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан был проведен осмотр места происшествия, произведена выемка обнаруженных фрагментов костей с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также произведены другие необходимые процессуальные действия"

– пресс-служба надзорного ведомства

Специалисты установили, что найденные останки принадлежат минимум трем людям.

В настоящее время проводится полный осмотр места происшествия. Ведется расследование.

В воскресенье, 31 марта, в Аллее шехидов в Ходжалы захоронили останки семи человек. Они были найдены в массовом захоронении во время раскопок, которые проводились в центральной части города.

Церемония прошла при участии родственников погибших. Ее также посетили представители общественности и официальные лица.