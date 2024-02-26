В Ходжалы из массового захоронения извлекли останки второго несовершеннолетнего

Криминалисты извлекли из массового захоронения, обнаруженного в Ходжалы, останки еще одного несовершеннолетнего. Согласно версии следствия, в захоронении находятся останки женщин и детей.

В Ходжалы продолжают извлекать останки жертв армянской оккупации из недавно найденного массового захоронения, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

В четверг из захоронения извлекли останки второго несовершеннолетнего. Следствие продолжается, установлено, что в найденном захоронении были погребены по крайней мере пять человек, из которых двое - несовершеннолетние. Эти лица, предположительно жертвы, Ходжалинской трагедии, подвергались бесчеловечному обращению и физическому насилию.

Осмотр места происшествия продолжается с целью полного выявления захороненных здесь человеческих останков.

Расследование ведет Управление криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры Азербайджана.