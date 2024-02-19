Вестник Кавказа

Баку чтит память жертв трагедии в Ходжалы

Баку чтит память жертв трагедии в Ходжалы
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Граждане Азербайджана сегодня вспоминают жертв трагедии в Ходжалы. К памятнику "Крик матери" несут цветы представители властей, общественные деятели, школьник и другие граждане.

Азербайджанская Республика сегодня чтит память жертв трагедии в Ходжалы, которая случилась 32 года назад. В связи с этим официальные лица республики возложили цветы к мемориалу "Крик матери".

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Отмечается, что памятник посетили премьер республики Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, глава Администрации Президента Самир Нуриев и другие представители властей.

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Кроме этого, цветы к мемориалу несут школьники, представители общественности и интеллигенции.

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Трагедия в Ходжалы произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Город был разрушен армянскими вооруженными группировками, которые массово убивали жителей Ходжалы.

В результате трагедии зверски были убиты 613 человек, 1275 граждан были пленены, 150 жителей города пропали без вести. Полностью были уничтожены восемь семей, сотни детей потеряли одного или обоих родителей.

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