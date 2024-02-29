Названы имена жертв армянского национализма в Ходжалы

Установлены личности восьми жертв Ходжалинской трагедии, останки которых были найдены во время приводящихся в городе восстановительных работ. Также были обнаружены неопознанные тела жертв националистов.

Число останков, которые были найдены на месте массового захоронения в Ходжалы, увеличилось и достигло 18. Специалистам удалось установить личности 8 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести. Страшная находка была обнаружена в ходе реставрационно-восстановительных работ.

«В результате исследования человеческих останков, обнаруженных в ходе следственного осмотра в указанном месте, установлено, что они принадлежат, по меньшей мере, 18 людям, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними. Они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и жестокому обращению»

– пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана и Госкомисси по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Сообщается, что специалисты провели осмотр места трагедии для установления личности погибших, уже проводятся экспертизы, которые необходимы для идентификации тел.

Напомним, что массовое захоронение жертв Ходжалинской трагедии было обнаружено в конце февраля.

Также сообщается, что были установлены личности восьми, считавшихся пропавшими без вести с 26.02.1992 года пропавших без вести.

Жители Ходжалинского района:

1. Алиев Агали Наиб оглу, 01.06.1933

2. Алиева Сураййа Бехбуд гызы, 01.06.1933

3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу, 01.06.1962

4. Селимов Хазар Саявуш оглу, 01.09.1974

5. Селимова Тамилла Агамирзе гызы, 01.06.1935

Жители города Ханкенди:

6. Джавадов Али Мусул оглу, 15.06.1954

7. Исмаилов Исмаил Бахман оглу, 01.08.1955

8. Магеррамова Басира Вели гызы, 01.06.1954