Вестник Кавказа

Ходжалинцы вернутся домой в мае

Ходжалинцы вернутся домой в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первые вынужденные переселенцы вернутся в Ходжалинский район в мае. Сейчас власти восстановили полтысячи жилых домов.

Ходжалинский район ждет в мае первых жителей. Сюда вернутся 50 семей вынужденных переселенцев. Информацию об этом озвучил глава исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов. 

"В настоящее время восстанавливается до 500 домов. Первоначально в мае ожидается переселение в Ходжалы 50 семей"

-  Шахмар Усубов  

Ходжалинский район был оккупирован в ночь с 25 на 25 февраля 1992 года. В ту ночь вооруженные группировки Армении убили и ранили сотни мирных жителей, многие пропали без вести. 

Спустя 31 год Ходжалы был освобожден в результате антитеррористической операции, которую провела армия Азербайджана. 

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