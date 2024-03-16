Ходжалинцы вернутся домой в мае

Первые вынужденные переселенцы вернутся в Ходжалинский район в мае. Сейчас власти восстановили полтысячи жилых домов.

Ходжалинский район ждет в мае первых жителей. Сюда вернутся 50 семей вынужденных переселенцев. Информацию об этом озвучил глава исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов.

"В настоящее время восстанавливается до 500 домов. Первоначально в мае ожидается переселение в Ходжалы 50 семей"

- Шахмар Усубов

Ходжалинский район был оккупирован в ночь с 25 на 25 февраля 1992 года. В ту ночь вооруженные группировки Армении убили и ранили сотни мирных жителей, многие пропали без вести.

Спустя 31 год Ходжалы был освобожден в результате антитеррористической операции, которую провела армия Азербайджана.