В отдельных районах Дона будут отключать радио и телевидение

Уже с понедельника в отдельных районах Ростовской области будут отключать радио и телевидение – это вызвано необходимостью проведения профилактических работ с аппаратурой, посредством которой транслируется радио- и телесигнал.

С понедельника, 8 апреля, в домах жителей отдельных районов Ростовской области будет частично пропадать теле- и радиосигнал, сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Дело в том, что аппаратура, которая задействована для трансляции телевизионного и радиосигнала, требует периодической профилактики, и на некоторых местных станциях и трансляторах это время наступило, передает "АиФ-Ростов".

Так, в понедельник, 8 апреля, трансляция радио и телевидения будет прерываться в Заветинском районе и городе Шахты. Во вторник, 9 апреля, радио- и телепередачи будут сбоить в Азовском районе. В среду, 10 апреля, отключения коснутся Шолоховского района, а в четверг, 11 апреля - Белой Калитвы, Белокалитвинского района и Новочеркасска.

Отключения затронут 20 основных телеканалов и ряд радиостанций, в том числе "Вести.FM", "Радио России" и "Маяк": дни отключений трансляции не окончательные – свои коррективы в профилактические работы может внести неустойчивая погода.