Где и почему запрещен YouTube?

YouTube - американский видеохостинг, принадлежащий компании Google, все медленнее работает на территории России. Скорее всего, в ближайшее время самая популярная видеоплатформа в мире окажется недоступной для жителей РФ. Расскажем, где еще и почему не работает YouTube.

Туркменистан

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По данным за 2024 год, Туркменистан находится в десятке стран с самым медленным интернетом в мире, доступ к информации из всемирной сети также значительно ограничен. YouTube в Туркменистане не работает с 2009 года. Правительство, запретив YouTube, не объяснило, почему видеохостинг попал под запрет. Популярные мессенджеры и соцсети также недоступны в стране на сегодняшний день.

Китай

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

YouTube в Китае был запрещен в 2009 году. До этого популярный видеохостинг в стране не работал в марте 2008 года во время протестов в Тибете, когда жители региона требовали независимости от Китая, поджигая машины и магазины во время бунта. YouTube стал одним из первых веб-сайтов, который были заблокирован с помощью ”Великого Китайского файрвола” - системы фильтрации интернет-контента. Сегодня в Китае также невозможно получить доступ к ряду международных онлайн СМИ, в том числе BBC, CNN, Wall Street Journal, New York Times, Financial Times, а также большинству западных соцсетей. Телеграм в Китае тоже не работает.

Иран

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 2006 года Иран периодически блокировал доступ в YouTube из-за нарушений ”социальных и моральных норм поведения”, но окончательный запрет вступил в силу в 2012 году, когда на видеоплатформе появилось видео, оскверняющее пророка Мухаммеда. Для обхода блокировки иранцы прибегали к всевозможным доступным средствам, в том числе и VPN, однако в 2022 году правительство страны приняло закон о запрете использования подобных сервисов.

Турция

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня YouTube в Турции работает, однако с 2008 по 2010 годы страна жила без американской видеоплатформы. Заблокирован Youtube в Турецкой Республике был в связи с тем, что годом ранее, в 2007-м, турецкий парламент одобрил закон, позволяющий суду блокировать любой веб-сайт, попадающий под его действие. В итоге в Турции против YouTube было возбуждено восемь уголовных дел, в том числе за распространение детской порнографии, пропаганду проституции, рекламу азартных игр, а также оскорбления Мустафы Кемаля Ататюрка. Запрет на YouTube был снят в 2010 году, благодаря лично президенту Абдуллаху Гюлю, выступившему против ограничений для видеохостинга от Google.

Северная Корея

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Корее, по словам перебежчиков, которые добрались до Южной Кореи, интернет доступен не всем. А те, кто имеет возможность выйти во всемирную сеть, не могут смотреть ролики на YouTube. Но так было не всегда. До 2016 года видеохостинг в Северной Корее работал. В апреле 2016 года правительство КНДР объявило о запрете YouTube, веб-сайтов для взрослых, а также ряда западных социальных сетей на ”определенный период времени”. Сделано это было для того, чтобы иностранцы, которые посещают страну, не могли выкладывать ролики о Северной Корее в реальном времени. В рамках закона, запрещающего YouTube в Северной Корее, уточняется, что любой, кто попытается его взломать, будет наказан. Какое именно наказание предусмотрено за такое правонарушение, неизвестно.