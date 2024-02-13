Что не так с YouTube: кто тормозит хостинг и чем его заменить?

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн предупредил российских пользователей американского видеохостинга, что со следующей недели скорость загрузки видео резко упадет. Что происходит с YouTube, из-за чего с ним возникли проблемы и что будет дальше - рассказываем в этом материале.

Кто тормозит YouTube?

По словам Хинштейна и согласно сообщению пресс-службы ”Ростелекома”, в работе оборудования, принадлежащего компании Google, которая владеет видеохостингом, то есть платформой для загрузки и просмотра видео, возникли проблемы в связи с тем, что оно компанией не обновляется. Из-за этого перегружаются существующие мощности, что влияет на скорость загрузки YouTube. Две недели назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют специально запрещать YouTube.

Почему Google ушла из России?

Дочерняя компания Google, которая работала в России, в 2022 году объявила себя банкротом, заявив о неспособности продолжать вести бизнес в стране из-за огромного штрафа, превышающего 50 млрд рублей и наложенного из-за невыполнения условий по удалению контента. Вскоре после этого в России было отключено два сервера компании, через которые шло кэширование загружаемой пользователями информации. По словам Хинштейна, из 700 подобных серверов, которые действовали в 2022 году, на сегодняшний день осталось менее 450.

Почему политику политику YouTube считают антироссийской?

Российское руководство неоднократно обвиняло YouTube в проведении антироссийской политики после начала специальной операции на Украине: более 200 каналов российский новостных платформ было заблокировано с 2022 года. По словам руководства YouTube, это связано с тем, что контент, на них размещаемый, противоречит политике компании. Согласно отчету Группы анализа угроз Google, за апрель-май 2024 года с YouTube было удалено более 2700 каналов, связанных с Россией. Подобную политику YouTube ведет не только в отношении России: за тот же период (апрель-май) хостинг удалил почти 3000 китайских Ютуб-каналов.

Сколько людей в России смотрит YouTube?

По данным отчета Global Media Insight, ежемесячно ролики на YouTube просматривает более 2,7 млрд человек по всему миру. 63% контента просматриваются через мобильные устройства. Россия на шестом месте по количеству просмотров на YouTube: в месяц россияне смотрят 207 миллиардов видео с хостинга. Согласно отчету российской компании Mediascope за 2023 год, более 70% россиян старше 12 лет смотрят Youtube.

Аналоги YouTube в России

С 2006 года в России работает аналог YouTube, сервис Rutube, принадлежащий ”Газпром-Медиа Холдинг”. В 2023 году число зарегистрированных пользователей платформы Рутуб, составило 23 млн человек. На сегодняшний день Rutube - самая крупная российская видео-платформа.

В конце прошлого месяца в России появился новый сервис, по функционалу аналогичный YouTube, который получил название ”Платформа”. Разработкой видео-хостинга занималась российская компания Rteam. Представил сервис ”Платформа” Региональный общественный центр интернет-технологий. Пока пользователям доступна бета-версия сервиса, а в перспективе ”Платформа”, по словам гендиректора Rteam Андрея Талызина, намерена охватить и другие страны для продвижения русского континента.