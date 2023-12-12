В Азербайджане вдвое упала популярность Youtube

В Азербайджане стали реже смотреть видео на платформе Youtube. Согласно статистике, за прошлый год Youtube потерял половину азербайджанских пользователей.

Число пользователей Youtube в Азербайджане в 2023 году сократилось вдвое.

Так, в начале года, в феврале, Youtube был максимально востребован - 23,5%. Затем началось снижение спроса, и в итоге в декабре популярность Youtube упала до 11,7%. Такие данные приводит Statcounter.

Видеохостинг Youtube существует с 2005 года, это самая популярная международная платформа.