YouTube в России не заблокируют – Мизулина

Видеохостингу YouTube в РФ блокировка пока не грозит, заверяют власти. Причина – отсутствие достойной альтернативы.
Сервис видео YouTube на 2023 год не планируется запрещать и ограничивать в России, заявила руководитель "Лиги безопасного интернета"
По словам Екатерины Мизулиной, в России так и не создали аналогов для американского видеохостинга. Поэтому никаких ограничений вводить не планируется.
"Мы очень рассчитываем, что "VK Видео" станет достойным российским аналогом, но ему нужно еще усовершенствоваться"
– чиновница
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