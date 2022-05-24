Вестник Кавказа

YouTube в России не заблокируют – Мизулина

YouTube в России не заблокируют – Мизулина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Видеохостингу YouTube в РФ блокировка пока не грозит, заверяют власти. Причина – отсутствие достойной альтернативы.

Сервис видео YouTube на 2023 год не планируется запрещать и ограничивать в России, заявила руководитель "Лиги безопасного интернета"

По словам Екатерины Мизулиной, в России так и не создали аналогов для американского видеохостинга. Поэтому никаких ограничений вводить не планируется.

"Мы очень рассчитываем, что "VK Видео" станет достойным российским аналогом, но ему нужно еще усовершенствоваться"

– чиновница

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