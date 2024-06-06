МИД России опроверг информацию о восстановлении дипотношений с Грузией

Грузинские СМИ накануне сообщили о том, что Москва и Тбилиси готовятся восстановить дипломатические отношения. В МИД РФ информацию назвали "уткой".

Российское министерство иностранных дел не подтвердило ранее распространившуюся информацию о том, что Россия и Грузия якобы готовятся к восстановлению дипотношений и подбирают персонал для того, чтобы открыть посольство Грузии в Москве.

По мнению Москвы, данную информацию распространяет грузинская оппозиция.

"Не видим смысла комментировать разного рода "утки", тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами"

– МИД России

В правящей партии Грузии также оценили данные сообщения оппозиционного телеканала "Мтавари архи" как необоснованные.

Напомним, оппозиция в Грузии заявляет, что правящая партия страны приняла "пророссийский" закон об иноагентах и сбивает Грузию с ее европейского пути.