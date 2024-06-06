Тбилиси может открыть посольство в России - СМИ

Власти Грузии хотят восстановить отношения с Россией, пишут СМИ. Правительства двух стран работают над вопросом отбора сотрудников для посольства.
Правящая партия "Грузинская мечта" готовится восстановить дипотношения с Россией, прерванные в 2008 году, передает телеканал Mtavari со ссылкой на источники.
Телеканал сообщил, что кабинеты министров России и Грузии активно взаимодействуют в вопросе отбора работников для грузинского посольства в Москве.
Отмечается, что первыми об открытии здания дипломатической миссии заговорили представители диаспор и деловых кругов.
При этом в "Грузинской мечте" не подтверждают сообщения об открытии посольства. Телеканал добавил, что главы правительства назвали распространение данной новости необоснованной.