Вестник Кавказа

"Грузинская мечта": почему демократию в Грузии подрывает то, что укрепляет демократию в США и Франции?

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правящей партии Грузии вновь задаются вопросом, как регуляция, которая помогает демократии в США и Франции, может вредить демократии в Грузии. Так в Тбилиси ответили на совместное заявление Байдена и Макрона в связи с законом об иноагентах.

В Тбилиси хотели бы знать, почему грузинской демократии должен вредить закон "О прозрачности иностранного влияния", тогда как аналогичные законы в США и Франции, напротив, служат укреплению демократии.

"Первые лица США и Франции в очередной раз критикуют нас за закон о прозрачности. Кто-то, хоть один человек или организация, грузинская или иностранная, даст нам ответ на вопрос: как демократию в Грузии может подрывать то же самое, что укрепляет демократию в Америке и Франции?!"

– исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе

Ранее лидеры США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором призвали правящую партию "Грузинскую мечту" вернуться на евроатлантический путь. На Западе закон об иноагентах критикуют, как подрывающий демократию, США ввели визовые санкции против тех, кто причастен к принятию закона.

Мамука Мдинарадзе отметил, что в Штатах более строгий закон об иноагентах действует уже почти сто лет. Недавно во Франции также приняли подобный закон, напомнил он.

"Не прошло и недели с тех пор, как Франция приняла также гораздо более строгий закон регулирования этой же сферы"

– Мдинарадзе

Скандальный закон в Грузии вступил в силу в начале июня 2024 года. Закон преодолел акции протеста и отзыв весной 2023 года, повторное рассмотрение, акции протеста, вето президента и угрозы Запада в этом году.

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