Ильхам Алиев выразил соболезнования Дагестану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову в связи с трагическими событиями в Махачкале. Телеграммы опубликованы на сайте руководителя АР.
В письме Владимиру Путину Ильхам Алиев отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных жертвах в результате взрыва на АЗС в столице Дагестана.
«От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим»
- Ильхам Алиев
В сообщении главе Дагестана он подчеркнул, что воспринял трагедию в Махачкале с глубоким прискорбием.
«Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим»
- Ильхам Алиев