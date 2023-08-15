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Ильхам Алиев выразил соболезнования Дагестану

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дагестану
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Азербайджана направил телеграммы Владимиру Путину и Сергею Меликову в связи с трагедией в столице Дагестана, жертвами которой стали десятки человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову в связи с трагическими событиями в Махачкале. Телеграммы опубликованы на сайте руководителя АР.

В письме Владимиру Путину Ильхам Алиев отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных жертвах в результате взрыва на АЗС в столице Дагестана.

«От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим»

- Ильхам Алиев

В сообщении главе Дагестана он подчеркнул, что воспринял трагедию в Махачкале с глубоким прискорбием.

«Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим»

- Ильхам Алиев

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