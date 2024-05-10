Ильхам Алиев поздравил президента Казахстана с 71-летием

Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Президент Азербайджана поздравил коллегу с днем рождения и пожелал ему здоровья и успехов.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поговорил по телефону со своим казахстанским коллегой, Касым-Жомартом Токаевым, пишет пресс-служба главы государства.

Ильхам Алиев поздравил главу Республики Казахстан с 71-летием и пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности. Токаев поблагодарил президента за поздравление и внимание.

Лидеры стран отметили, что встречи, а также визиты высокого уровня укрепляют сотрудничество двух стран. Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-казахстанские отношения продолжат успешно развиваться.

Кроме того, Алиев и Токаев обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества и будущих контактах.