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Ильхам Алиев: болезнь "великая Армения" сделала сепаратистов несчастными

Ильхам Алиев: болезнь &quot;великая Армения&quot; сделала сепаратистов несчастными
Президент Азербайджана считает, что грезы о "великой Армении" от моря до моря являются болезнью сепаратистов из Ханкенди, которая их погубила.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал причину несчастий карабахских сепаратистов.

В понедельник азербайджанский лидер посетил Ханкенди. Он побывал в бывшем штабе главарей сепаратистов, где в одном из кабинетов обратил внимание на псевдоисторическую карту "великой Армении".

"Вот она, их болезнь, "великая Армения". Именно она сделала их несчастными"

– Ильхам Алиев

Антитеррористическая операция в Карабахе

ВС Азербайджана 19 сентября успешно провели локальную антитеррористическую операцию для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. В результате незаконный сепаратистский режим в Ханкенди "самораспустился", главари ожидают суда, боевики ликвидированы.

Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

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