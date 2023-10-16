Опубликовано: 11:19, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана считает, что грезы о "великой Армении" от моря до моря являются болезнью сепаратистов из Ханкенди, которая их погубила.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал причину несчастий карабахских сепаратистов.

В понедельник азербайджанский лидер посетил Ханкенди. Он побывал в бывшем штабе главарей сепаратистов, где в одном из кабинетов обратил внимание на псевдоисторическую карту "великой Армении".

"Вот она, их болезнь, "великая Армения". Именно она сделала их несчастными"

– Ильхам Алиев

Антитеррористическая операция в Карабахе

ВС Азербайджана 19 сентября успешно провели локальную антитеррористическую операцию для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. В результате незаконный сепаратистский режим в Ханкенди "самораспустился", главари ожидают суда, боевики ликвидированы.