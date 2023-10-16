Президент Азербайджана считает, что грезы о "великой Армении" от моря до моря являются болезнью сепаратистов из Ханкенди, которая их погубила.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал причину несчастий карабахских сепаратистов.
В понедельник азербайджанский лидер посетил Ханкенди. Он побывал в бывшем штабе главарей сепаратистов, где в одном из кабинетов обратил внимание на псевдоисторическую карту "великой Армении".
"Вот она, их болезнь, "великая Армения". Именно она сделала их несчастными"
– Ильхам Алиев
Антитеррористическая операция в Карабахе
ВС Азербайджана 19 сентября успешно провели локальную антитеррористическую операцию для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. В результате незаконный сепаратистский режим в Ханкенди "самораспустился", главари ожидают суда, боевики ликвидированы.