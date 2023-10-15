Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Президент Азербайджана посетил город Ханкенди, где поднял азербайджанский флаг. Далее он отправился в Ходжалы Малыбейли. Алиев также побывал в Аскеранской крепости.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершил поездку в город Ханкенди, сообщает пресс-служба главы государства.
В городе он поднял государственный флаг Азербайджана и выступил с речью. Глава АР также поехал поселок Кяркиджахан.
Далее президент побывал в населенном пункте Малыбейли в Шушинском районе Азербайджана, откуда направился в Ходжалы и Аскеран.
В городе Ходжалы и поселке Аскеран Алиев тоже поднял государственные флаги Азербайджана. Кроме того, он посетил Аскеранскую крепость.