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Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана посетил город Ханкенди, где поднял азербайджанский флаг. Далее он отправился в Ходжалы Малыбейли. Алиев также побывал в Аскеранской крепости.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершил поездку в город Ханкенди, сообщает пресс-служба главы государства.

В городе он поднял государственный флаг Азербайджана и выступил с речью. Глава АР также поехал поселок Кяркиджахан.

Далее президент побывал в населенном пункте Малыбейли в Шушинском районе Азербайджана, откуда направился в Ходжалы и Аскеран.

В городе Ходжалы и поселке Аскеран Алиев тоже поднял государственные флаги Азербайджана. Кроме того, он посетил Аскеранскую крепость.

Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере

Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере

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