Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Опубликовано: 15:11, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана посетил город Ханкенди, где поднял азербайджанский флаг. Далее он отправился в Ходжалы Малыбейли. Алиев также побывал в Аскеранской крепости.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершил поездку в город Ханкенди, сообщает пресс-служба главы государства.

В городе он поднял государственный флаг Азербайджана и выступил с речью. Глава АР также поехал поселок Кяркиджахан.

Далее президент побывал в населенном пункте Малыбейли в Шушинском районе Азербайджана, откуда направился в Ходжалы и Аскеран.

В городе Ходжалы и поселке Аскеран Алиев тоже поднял государственные флаги Азербайджана. Кроме того, он посетил Аскеранскую крепость.