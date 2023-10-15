Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере

Опубликовано: 11:50, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Азербайджанский президент совершит визит в Тертерский район. Он открыл парк в Суговушане, а также участвовал в сдачи в эксплуатацию водохранилища. В Агдере Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Тертерский район, сообщает пресс-служба главы государства.

Он принял участие в открытии парка отдыха в населенном пункте Суговушан Тертерского района.

Кроме того, Алиев участвовал в сдачи в эксплуатацию Суговушанского водохранилища. Оно было открыто после ремонтных работ.

Далее президент поднял государственный флаг страны в городе Агдере. Он также водрузил флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища.