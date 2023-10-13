Ильхам Алиев отметил роль Азербайджана в развитии стран СНГ

Опубликовано: 19:51, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выступил на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое прошло в столице Кыргызстана Бишкеке в узком составе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе, которое прошло в столице Киргизии, отметил роль страны в развитии коммуникаций и торговли.

"Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером в транзитно-транспортной сфере. Многие страны-члены СНГ активно пользуются транзитными возможностями Азербайджана по транспортным коридорам Восток–Запад и Север–Юг. Реализуемые и перспективные проекты по расширению пропускной способности этих двух транспортных коридоров будут служить делу укрепления транспортной безопасности наших стран и увеличению товарооборота"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер в своем выступлении отметил, что одной из основных в рамках СНГ является гуманитарная сфера, и Азербайджан вносит большой вклад в дело развития межгосударственных отношений.

Также глава Азербайджана дал оценку дружеским и братским отношениям между Кыргызстаном и Азербайджаном, которые успешно развиваются.

"Достигнутые договоренности во время взаимных визитов глав государств выполняются. Азербайджан начал реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане. В целях углубления сотрудничества создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд"

- Ильхам Алиев

Президент Азербайджана также поблагодарил коллег за поддержку кандидатуры Азербайджана, в котором пройдут третьи Игры СНГ в 2025 году.