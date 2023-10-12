Президенты России и Азербайджана начали переговоры в Бишкеке

Опубликовано: 17:41, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке. Лидеры обсудят ситуацию вокруг Карабаха, а также торгово-экономическое сотрудничество.

В Бишкеке стартовали переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Напомним, что глава российского государства, анонсируя переговоры с азербайджанским коллегой, заявлял, что собирается обсудить с Алиевым в числе прочих тем строительство международного транспортного коридора Север – Юг. Кроме того, на повестке переговоров – двустороннее сотрудничество в экономической, энергетической и промышленной сферах.

Ранее в Кремле отмечали, что лидеры затронут ситуацию вокруг Карабаха: это и вопросы мирной интеграции местного армянского населения в правовое поле Азербайджана, и соблюдение их международно признанных прав и свобод.

Также главы республик обсудят варианты продления использования российского миротворческого контингента после 2025 года

В пятницу Путин и Алиев вместе с другими лидерами СНГ примут участие в заседании Совета глав государств Содружества.