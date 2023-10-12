Президенты России и Азербайджана начали переговоры в Бишкеке

В Бишкеке стартовали переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.
Напомним, что глава российского государства, анонсируя переговоры с азербайджанским коллегой, заявлял, что собирается обсудить с Алиевым в числе прочих тем строительство международного транспортного коридора Север – Юг. Кроме того, на повестке переговоров – двустороннее сотрудничество в экономической, энергетической и промышленной сферах.
Ранее в Кремле отмечали, что лидеры затронут ситуацию вокруг Карабаха: это и вопросы мирной интеграции местного армянского населения в правовое поле Азербайджана, и соблюдение их международно признанных прав и свобод.
Также главы республик обсудят варианты продления использования российского миротворческого контингента после 2025 года
В пятницу Путин и Алиев вместе с другими лидерами СНГ примут участие в заседании Совета глав государств Содружества.