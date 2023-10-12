Владимир Путин прилетел в Бишкек

Опубликовано: 6:53, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путин прибыл с визитом в Киргизию, где примет участие в саммите СНГ и встретится с лидерами стран Содружества.

Президент России Владимир Путин минувшей ночью прибыл с визитом в Киргизию, где он планирует встретиться с коллегами по СНГ и принять участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.

Саммит СНГ пройдет в Бишкеке завтра, 13 октября, под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова, а сегодня у российского президента пройдут отдельные переговоры с киргизским коллегой. Главы двух стран планируют обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе ВТС, а также вопросы международной повестки, передает РИА Новости.

Также в рамках визита российский лидер проведет ряд отдельных встреч с коллегами по СНГ: сегодня состоится его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой лидеры намерены обсудить ситуацию вокруг Карабахского экономического района Азербайджана и находящихся там российских миротворцев, а также возвращение в регион карабахских армян.

Завтра российский президент планирует встретиться с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, с которым он обсудит вопросы региональной безопасности и работы российской военной базы в стране.