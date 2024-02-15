Хикмет Гаджиев: Армения должна нести ответственность за геноцид в Ходжалы

Комментируя находку очередного массового захоронения в Ходжалы, помощник президента РА напомнил, что армянская сторона до сих пор не извинилась перед Азербайджаном ни за оккупацию земель, ни за геноцид.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил предположение, что найденные в годовщину Ходжалинского геноцида захоронения – это «справедливость свыше».

«Каждое противоправное деяние государства влечет за собой его ответственность по международному праву. Армения до сих пор не извинилась перед государством и народом Азербайджана за 30-летнюю военную оккупацию его земель и особенно за геноцид, сотворенный в Ходжалы»

– Хикмет Гаджиев

Далее он отметил, что международное сообщество неоднократно призывало Армению предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений азербайджанцев, но эти призывы остаются без ответа. Отказ Армении сотрудничать в расследовании этого вопроса вызывает серьезные сомнения в ее намерениях по установлению мира и справедливости в регионе.