Хакан Фидан отправляется в двухдневный официальный визит в Вашингтон

Глава МИД Турции Хакан Фидан завтра вылетает в США со своим первым двухдневным официальным визитом, в рамках которого он встретится с госсекретарем Марко Рубио и другими высокопоставленными американскими чиновниками.

Уже завтра, 25 марта, глава турецкой дипломатии Хакан Фидан вылетает в Вашингтон с официальным двухдневным визитом, который пройдет 25-26 марта. Планируется, что в рамках него глава турецкого МИД проведет встречи с госсекретарем США Марко Рубио и рядом американских высокопоставленных чиновников.

Этот визит станет для Хакана Фидана первым после вступления в должность нового, 47-го президента США Дональда Трампа, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В повестке дня визита – обсуждение стратегических шагов в двусторонних отношениях между Анкарой и Вашингтоном и подготовка визита на уровне глав государств. Также стороны обсудят региональную тематику.

Также Фидан в ходе визита доведет до Вашингтона позиции Турции по ключевым региональным вопросам, включая поддержку стабильности и территориальной целостности Сирии. Стороны обсудят вопросы борьбы с терроризмом, включая противодействие организации FETÖ и ликвидацию элементов YPG.

Еще один больной для Турции вопрос, который попробует решить в ходе визита глава турецкого МИД - снятие санкций в рамках Закона о противодействии противникам Америки и пересмотр процесса возвращения Турции в программу F-35, а также необходимость устранения препятствий для процессов закупок в оборонной промышленности.

Ожидается, что в случае успешного решения принципиально важных для Турции вопросов в скором времени страна может выйти на новый показатель товарооборота с США - $100 млрд.