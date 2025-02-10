Вестник Кавказа

Матвиенко вылетела в Азербайджан

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня руководитель Совфеда Валентина Матвиенко вместе с делегацией совершит визит в Баку. Планируются встречи с азербайджанским руководством и заседание межпарламентской комиссии.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко с делегацией отправилась в Баку, рассказали в пресс-службе СФ.

"В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана. Также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли меджлиса Азербайджанской Республики"

- пресс-служба

Заседание межпарламентской комиссии проведут первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин и первый зампредседателя азербайджанского парламента Али Ахмедов, подчеркнули в сообщении.

Ранее российская делегация во главе с Матвиенко посетила Турцию с официальным визитом. Там она встретилась с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и коллегами из турецкого парламента.

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