Матвиенко вылетела в Азербайджан

Сегодня руководитель Совфеда Валентина Матвиенко вместе с делегацией совершит визит в Баку. Планируются встречи с азербайджанским руководством и заседание межпарламентской комиссии.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко с делегацией отправилась в Баку, рассказали в пресс-службе СФ.
"В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана. Также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли меджлиса Азербайджанской Республики"
- пресс-служба
Заседание межпарламентской комиссии проведут первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин и первый зампредседателя азербайджанского парламента Али Ахмедов, подчеркнули в сообщении.
Ранее российская делегация во главе с Матвиенко посетила Турцию с официальным визитом. Там она встретилась с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и коллегами из турецкого парламента.