Эрдоган встретится с Матвиенко в Стамбуле

Лидер Турции Эрдоган планирует встретиться с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Встреча должна пройти в Стамбуле.
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передали в аппарате турецкого лидера.
Сообщается, что встреча должна пройти в офисе Долмабахче в Стамбуле.
"Планируется в четверг в офисе Долмабахче"
– офис президента Турции
Сообщается, что переговоры должны состояться в 17:00 по мск.
Напомним, что Валентина Матвиенко прибыла в Турцию с делегацией сенаторов для встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.