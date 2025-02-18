Вестник Кавказа

Эрдоган встретится с Матвиенко в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган планирует встретиться с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Встреча должна пройти в Стамбуле.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передали в аппарате турецкого лидера. 

Сообщается, что встреча должна пройти в офисе Долмабахче в Стамбуле. 

"Планируется в четверг в офисе Долмабахче"

– офис президента Турции 

Сообщается, что переговоры должны состояться в 17:00 по мск. 

Напомним, что Валентина Матвиенко прибыла в Турцию с делегацией сенаторов для встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

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