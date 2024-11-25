Вестник Кавказа

Армения налаживает связи с Индией

Армения налаживает связи с Индией
© Фото: пресс-служба МИД Армении
Ереван намерен выстроить тесные экономические связи с Нью-Дели и готов укрепить экономические, торговые, технологические и культурные связи с Индией на благо народов двух стран, заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

Армения хочет наладить тесные экономические связи с Индией, заявил на встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Отношения между двумя странами в последние годы заметно укрепились, об этом свидетельствуют и активные взаимные визиты последнего периода, и сотрудничество на международных площадках, отметил глава МИД РА, передает Sputnik Армения.

"Уверен, что мы должны сохранить динамику визитов на высоком уровне. Мы хотим построить более прочные экономические, торговые, технологические и культурные связи с Индией на благо наших народов в ближайшие десятилетия и столетия"

- Арарат Мирзоян

Глава МИД Индии также подчеркнул, что главы дипведомств двух стран продуктивно обсудили развитие торговли, инвестиций, образования, связей, мобильности и культуры, отметил Джайшанкар в своем аккаунте в соцсети X.

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