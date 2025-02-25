Делегация Совфеда РФ во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко прибыла в Баку.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Сообщается, что в аэропорту азербайджанской столицы государственного деятеля России встретили председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Ахмедов, глава рабочей группы по межпарламентским связям двух стран Полад Бюльбюльоглы, а также другие представители политической элиты Азербайджана.

Отметим, что в Баку состоится заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух стран, передает АЗЕРТАДЖ.