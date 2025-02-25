Вестник Кавказа

Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом

Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом
© Фото: Фото : АЗЕРТАДЖ
Делегация Совфеда РФ во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко прибыла в Баку.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом. 

Сообщается, что в аэропорту азербайджанской столицы государственного деятеля России встретили председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Ахмедов, глава рабочей группы по межпарламентским связям двух стран Полад Бюльбюльоглы, а также другие представители политической элиты Азербайджана. 

Отметим, что в Баку состоится заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух стран, передает АЗЕРТАДЖ.

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