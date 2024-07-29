Вестник Кавказа

Отношения Грузии и Венгрии будут укрепляться в будущем - посол

Отношения Грузии и Венгрии будут укрепляться в будущем - посол
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визит руководителя МИД Грузии в Будапешт знаменует укрепление отношений с Венгрией, заявила посол. Там она встретится с венгерским коллегой и посетит ряд мероприятий.

Визит руководителя МИД Грузии Маки Бочоришвили в Будапешт отражает стратегическое партнерство двух стран, в будущем оно будет только укрепляться, подчеркнула посол Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили.

Мака Бочоришвили прилетит в Будапешт сегодня. Там она поучаствует в "Конференции послов", встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто и выступит с лекцией в Венгерской дипломатической академии.

"Этот визит действительно является отражением того, что включало в себя стратегическое партнерство Грузии с Венгрией на протяжении столь долгого времени. Эти отношения будут еще больше укрепляться"

- Тамар Лилуашвили

На встрече министры обсудят приоритеты в отношениях Грузии и Венгрии. Также темой разговора станут дальнейшие шаги Тбилиси в направлении евроинтеграции.

Напомним, что в начале 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил солидарность с Грузией в борьбе за сохранение независимости. В этом его поддержал глава МИД Петер Сийярто.

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