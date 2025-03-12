США разрешили Турции оплачивать газ из России через Газпромбанк

Вашингтон, по данным источников, увеличил срок, в течение которого санкции против Газпромбанка не будут распространяться на его транзакции с Турцией.

Турция сможет оплачивать российский газ через Газпромбанк еще в течение полутора месяцев, вплоть до мая, пишет Bloomberg, при этом агентство ссылается на представителей Анкары

Изначально рестрикции были введены в ноябре, но Турция была освобождена от них из-за необходимости оплачивать поставки газа из России. Это исключение перестало действовать сегодня.

Несколько дней назад тот же Bloomberg писал, что глава Минфина Турции Мехмет Шимшек попросит своего американского коллегу Скотта Бессента продлить срок освобождения от санкций. Чуть позже, 18 марта, министры провели телефонную беседу.