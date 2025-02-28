Вестник Кавказа

Пашинян рассказал Путину об окончании переговоров по миру с Азербайджаном

Пашинян рассказал Путину об окончании переговоров по миру с Азербайджаном
© Фото: правительство Армении
Владимир Путин и Никол Пашинян переговорили по телефону. В ходе беседы армянский премьер рассказал о завершении переговоров с Азербайджаном по мирному договору и принял приглашению в Москву на 9 мая.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян переговорили по телефону, сообщили в пресс-службе Кремля.

Никол Пашинян осведомил Владимира Путина о завершении переговорного процесса с Азербайджаном по мирному договору.

"Никол Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ"

- Кремль

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения стабильности на Южном Кавказе. И Баку, и Ереван могут рассчитывать на содействие России в этом вопросе.

Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы региональной повестки и отношений Москвы и Еревана.

Кроме того, армянский премьер принял приглашение российского президента и посетит торжества в Москве, приуроченные к юбилею Победы 9 мая.

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