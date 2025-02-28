Пашинян рассказал Путину об окончании переговоров по миру с Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян переговорили по телефону, сообщили в пресс-службе Кремля.
Никол Пашинян осведомил Владимира Путина о завершении переговорного процесса с Азербайджаном по мирному договору.
"Никол Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ"
- Кремль
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения стабильности на Южном Кавказе. И Баку, и Ереван могут рассчитывать на содействие России в этом вопросе.
Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы региональной повестки и отношений Москвы и Еревана.
Кроме того, армянский премьер принял приглашение российского президента и посетит торжества в Москве, приуроченные к юбилею Победы 9 мая.