Грузия выступила против угрозы ЕС об отмене безвиза

Политика Европейского союза в отношении Грузии неприемлема. С таким заявлением выступил мэр столицы республики и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Его заявление было сделано на фоне информации о том, что Евросоюз хочет отменить безвизовый режим для граждан Грузии из-за принятия закона об иноагентах.
"Указанная риторика категорически неприемлема. Почему должны приостановить нашей стране действие безвизового режима? Потому что в Грузии парламент, избранный абсолютным большинством страны, принимает необходимые и важные законы для страны? Те заявления, которые мы слышим от Запада, наших партнеров, категорически неприемлемы"
– Каха Каладзе
Каладзе подчеркнул, что правящая верхушка готова к диалогу и рассчитывает, что дружественные связи с ЕС.
Кроме этого, Грузия может зарекомендовать себя, как надежного партнера.