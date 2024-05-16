Грузия выступила против угрозы ЕС об отмене безвиза

Генсек правящей верхушки Грузии заявил, что угрозы Евросоюза об отмене безвизового режима не приемлемы и республика рассчитывает на дружеские отношения с европейскими странами.

Политика Европейского союза в отношении Грузии неприемлема. С таким заявлением выступил мэр столицы республики и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Его заявление было сделано на фоне информации о том, что Евросоюз хочет отменить безвизовый режим для граждан Грузии из-за принятия закона об иноагентах.

"Указанная риторика категорически неприемлема. Почему должны приостановить нашей стране действие безвизового режима? Потому что в Грузии парламент, избранный абсолютным большинством страны, принимает необходимые и важные законы для страны? Те заявления, которые мы слышим от Запада, наших партнеров, категорически неприемлемы"

– Каха Каладзе

Каладзе подчеркнул, что правящая верхушка готова к диалогу и рассчитывает, что дружественные связи с ЕС.

Кроме этого, Грузия может зарекомендовать себя, как надежного партнера.