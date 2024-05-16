Вестник Кавказа

Евросоюз хочет ввести санкции в отношении Грузии из-за закона об иноагентах

Евросоюз хочет ввести санкции в отношении Грузии из-за закона об иноагентах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ряд стран Европы выступили с предложением о введении санкций в отношении Грузии. В пакет ограничений может в том числе войти отмена безвизового режима для граждан республики.

Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония планируют отказаться от безвиза для граждан Грузии.

Такие ограничительные меры будут входить в пакет санкций, которые европейские страны хотят принять из-за одобрения законопроект об иноагентах в Грузии. Информация об этом была опубликована в издании Financial Times, которое ссылается на представителей властей этих стран.

По данным газеты, сейчас по этому вопросу происходят дискуссии в политических кругах.

"Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония выступают с инициативой обсуждения возможности введения антигрузинских санкций на предстоящей на следующей неделе встрече глав МИД ЕС"

- Financial Times

Сообщается, что помимо возвращения виз, могут быть введены персональные санкции и остановлена работа европейских фондов на территории республики.

Европейские чиновники сообщают, что сейчас обсуждаются всевозможные способы давления на грузинские власти.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был согласован на прошлой неделе парламентом Грузии в третьем чтении.

Оппозиционные силы выступают против принятия законопроекта, утверждая, что таким образом республика сойдет с пути евроинтеграции.

Власти ЕС и США также высказались с критикой в отношении принятия этого закона, опасаясь, что он помешает выражению общественного мнения и станет посягательством на частную жизнь.

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