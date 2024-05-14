Вестник Кавказа

Грузия обвинила США в шантаже

Грузия обвинила США в шантаже
© Фото: сайт правозащитной организации Humanrights.ge
Власти Грузии заявили, что нормализация отношений республики и США зависит от действий американской стороны. При этом политика шантажа не может работать, и страна ждет уважительного отношения к суверенитету Грузии.

Правящая верхушка Грузии ответила США на заявление о том, что республика должна уйти с антизападного курса и отказаться от принятия закона об иноагента. Грузинские власти подчеркнули, что страна ждет уважительного отношения к своему суверенитету и не готова общаться на языке шантажа.

Ранее американская сторона заявляла, что США введут санкции в отношении политиков страны, если закон об иноагентах вступит в силу.

"К сожалению, ряд американских политиков и чиновников совершают ошибку за ошибкой и до сих пор разговаривают с Грузией на языке шантажа… Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого нужно проявлять уважение, а не давать обещаний с совершенно туманной перспективой и оскорбительным шантажом"

– "Грузинская мечта"

Также в заявлении партии сказано, что США могут наладить отношения с Грузией без каких-либо условий и попыток устроить революцию в республике.

Правящая верхушка подчеркнула, что отношения могут наладиться в короткий срок, но в случае продолжения политики шантажа, интересам Грузии и США будет нанесен ущерб.

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