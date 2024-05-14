США помогут Грузии при одном условии

Грузия получит военную и экономическую помощь от Вашингтона. Для этого Тбилиси следует отказаться от "антизападного курса". В пакет также входит либерализация визового режима.

Вашингтон готов предоставить Тбилиси крупный пакет военной и экономической помощи, если власти Грузии откажутся от действующего "антизападного курса", пишет издание Politico.

Законопроект о помощи Грузии будет представлен Конгрессу. Штаты начнут переговоры с Тбилиси по улучшению доступа грузинских товаров на американские рынки. От Тбилиси потребуется соблюдение всех основных политических критериев.

Помимо этого, в законопроект входит либерализация визового режима для граждан Грузии.

В случае принятия данного законопроекта, появится пакет, суть которого будет заключаться в военной поддержке путем предоставления Грузии техники.

При этом издание подчеркивает, что программа помощи Грузии вступит в силу, если Тбилиси покажет "прогресс в укреплении демократии" в виде проведения "свободных и честных выборов и сбалансированной предвыборной среды".

Эфемерность обещаний Запада

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на то, что практически все обещания Запада, как показала практика многих лет, оказывались эфемерными. Он напомнил, что "Грузинская мечта" находится у власти уже 12 лет, и каких-то серьезных инвестиций Грузия за это время не получала, хотя времени было достаточно.

"Так что я скептически отношусь к таким заявлениям. Я надеюсь, что правительство Грузии отдаст приоритет истинным национальным интересам, в первую очередь, национальной безопасности. И будет действовать соответствующим образом", – подчеркнул эксперт.

"Мы обязаны быть, вся нация и правительство, быть реалистами до мозга костей, иначе нам не выжить", – указал Мамрадзе.

Закон об иноагентах

Эксперт также высказался по поводу скандального закона об иноагентах. По его словам, не стоило упоминать в формулировках иностранное влияние, так как это вводит в заблуждение многих, и внутри страны, и среди партнеров Грузии.

Мамрадзе пояснил, что речь идет именно о прозрачности. "Видные западные эксперты уже называли ситуацию в Грузии NGO-кратией. NGO – это неправительственная организация. Ситуация в этой сфере наносит огромный вред Грузии – то, как их финансируют, какие гранты они должны отрабатывать. Все это не соответствует ни интересам грузинского народа, ни интересам государства. Так что с этим надо кончать", – указал он.

Эксперт обратил внимание и на мягкость грузинского закона. "Наказание – только штраф, никто не сможет остановить работу организации. Так что реакция Запада на этот закон – несправедливость, вопиющий двойной стандарт. Даже та директива, с которой сейчас работает Евросоюз, куда строже в смысле обеспечения прозрачности", – заключил Петре Мамрадзе.